Міністри оборони країн НАТО у червні обговорять можливу передачу Україні винищувачів [ Редагувати ]
Глави міністерств оборони країн НАТО обговорюватимуть можливу передачу Україні західних винищувачів на зустрічі, що відбудеться у червні.
Про це повідомляє генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
У відповідь на питання про можливі постачання західних винищувачів в Україну він зазначив, що передача зброї розвивалася відповідно до того, як просувалася війна. Генсек уточнив, що спочатку важливою технікою для українців було протитанкове озброєння, потім гаубиці, зенітні установки, а згодом і танки.
Він нагадав, що Польща та Словаччина вже передали Україні винищувачі МіГ-29 радянського зразка.
"Ми постійно обговорюємо питання, чи потрібні сучасні західні винищувачі - і в НАТО, і з Україною. Очікую, що ця тема також буде обговорюватись на зустрічі міністрів оборони країн НАТО у червні", - розповів Столтенберг.
Генсек уточнив, що не менш важливим, ніж постачання платформ для озброєнь, є забезпечення їхнього функціонування, яке передбачає величезну кількість боєприпасів та запчастин, а також цілодобове технічне обслуговування.
по темі
Росія на війні проти України змушена використовувати старі танки Т-54 та погано підготовлених військовослужбовців
Міністерство оборони США оголосило про виділення нового пакету допомоги Україні на 1,2 млрд доларів
Українські воїни провели наступальні дії на західних околицях Бахмуту. Створили плацдарм для подальшого контрнаступу
Прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак оголосить про передачу Великою Британією сотень ракет для ППО і нових ударних безпілотників далекого радіусу дії для України. Це має статися сьогодні, 15 травня
Ситуація в Бахмуті Донецької області залишається дуже важкою