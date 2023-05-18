У Кривому Розі провели "Толоку єдності". Її присвятили оборонцям Маріуполя - до дня вшанування захисників міста-Героя. Нагадаю, вперше його відзначатимуть 20 травня. Захід організували рідні й близькі загиблих та полонених криворіжців. Далі - репортаж Артура Терещенка.

Вони боронили Маріуполь у 2014-го, і в лютому 2022-го знову стали на захист міста. В повному оточенні оборонці мужньо трималися майже три місяці. Тепер їх називають не інакше, як Герої Маріуполя.

Оксана Латанська, мати полоненого бійця Нацгвардії України:

Ці 86 днів безспрецедентної оборони Маріуполя дали українцям змогу стати до зброї, організуватися як єдиній країні і продемонструвати всьому світові, що Київ за 3 дні - це примха дурного бункерного діда, що насправді Україна - це вільна, незалежна країна, яка буде давати відсіч ворогові до останнього.

За Маріуполь билися чимало військових підрозділів - полк "Азов", 36-та бригада морської піхоти й інші. Були з-поміж них і криворізькі - 17-а танкова бригада та частина 3011 Нацгвардії України. Нині рідні й близькі полеглих героїв та тих, хто потрапив в полон влаштували "Толоку єднання". Символічно - у сквері на вулиці Героїв Маріуполя .

Оксана Латанська, мати полоненого бійця Нацгвардії України:

Ми хочемо, щоб місця, в яких є частинка пам'яті про їхній героїчний подвиг, були красивими, були гарними, щоб містяни відпочиваючи тут, ну хоча б розуміли про те, що саме відбувалося. Тому, що битва за Маріуполь - це те, що увійде в підручники світової історії.

Діана - дружина полоненого нацгвардійця цього дня теж тут. Пригадує: востаннє розмовляла із коханим чотирнадцять місяців тому.

Діана, дружина полоненого бійця Національної гвардії України:

Сказав, що він переходить в "Азовсталь", перейшов в "Азовсталь" і до останнього бився там та боронив Маріуполь, "Азовсталь". Поранень у нього не було, потім по наказу він вийшов з "Азовсталі" до полону. Ми його чекаємо, ми його дуже любимо, від нас - одне бажання на двох. Я дуже за тобою сумую.

Залишається в неволі й чоловік Лариси Федусової. Танкіст разом із побратимами перебував на заводі Ілліча, в полон потрапив під час спроби вирватися з оточення. Пані Лариса говорить: акція, що влаштували у Кривому Розі, ще більше об'єднала людей, яких пов'язують спільні біль та надія.

Лариса Федусова, дружина полоненого військовослужбовця Збройних сил України:

Та ми як рідні вже стали, розумієте. І нас це не просто зближує і відволікає, нас це дійсно десь, можливо, робить навіть сім'єю, родиною.

Родини оборонців Маріуполя потребують підтримки, і Рада оборони міста її надає сімʼям учасників бойових дій, полеглих воїнів, полонених та зниклих без вісті.

Сергій Мілютін, заступник міського голови Кривого Рогу: