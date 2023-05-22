Боррель зробив заяву про поставки F-16 Україні [ Редагувати ]
Євросоюз вітає рішення G7 про підготовку до відправки в Україну винищувачів F-16, заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель. Він сподівається, що ЄС вже скоро зможе поставити винищувачі Києву.
Це дуже гарна ідея, це чудовий крок "сімки", щоб почати готувати умови для постачання винищувачів. Підготовка пілотів уже розпочалася, і я дуже сподіваюся, що ми скоро зможемо поставити Україні цей вид зброї.
20 травня в адміністрації США заявили, що Джо Байден підтримує зусилля інших країн щодо навчання українських пілотів управлінню F-16.
Очікується, що Вашингтон найближчими місяцями вестиме переговори з союзниками про те, хто поставить Києву літаки. При цьому США не визначилися, чи передаватимуть самі F-16 Україні.
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США ще не вирішили, чи самі поставлятимуть винищувачі F-16 Україні, чи цим займуться європейські союзники Вашингтона. Про це в ефірі CNN заявив радник глави Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван
Сполучені Штати домовилися зі своїми союзниками про передачу Україні американських винищувачів F-16. Про це повідомляє NBC з посиланням на власні джерела. Раніше Вашингтон неодноразово відмовляв Києву у проханні передати винищувачі
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