Євросоюз вітає рішення G7 про підготовку до відправки в Україну винищувачів F-16, заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель. Він сподівається, що ЄС вже скоро зможе поставити винищувачі Києву.

Це дуже гарна ідея, це чудовий крок "сімки", щоб почати готувати умови для постачання винищувачів. Підготовка пілотів уже розпочалася, і я дуже сподіваюся, що ми скоро зможемо поставити Україні цей вид зброї.

20 травня в адміністрації США заявили, що Джо Байден підтримує зусилля інших країн щодо навчання українських пілотів управлінню F-16.

Очікується, що Вашингтон найближчими місяцями вестиме переговори з союзниками про те, хто поставить Києву літаки. При цьому США не визначилися, чи передаватимуть самі F-16 Україні.