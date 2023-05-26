Папа Римський вважає деокупацію територій України "політичною проблемою" [ Редагувати ]
Деокупація територій України, що тимчасово перебувають під контролем росіян, нібито є "політичною проблемою".
Про це в інтерв'ю Telemundo заявив Папа Римський Франциск.
За його словами, зараз влада України нібито "не так і мріє про мирні переговори з Росією", оскільки наша країна разом із західними союзниками має дуже велику силу.
При цьому понтифік не став стверджувати, що для досягнення миру Росія має повернути окуповані території України.
"Це (деокупація територій - ред.) політична проблема . Світ буде досягнуто того дня, коли вони (Україна та Росія - ред.) зможуть говорити один з одним - або самі, або через інших", - додав Папа Римський.
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