Деокупація територій України, що тимчасово перебувають під контролем росіян, нібито є "політичною проблемою".

Про це в інтерв'ю Telemundo заявив Папа Римський Франциск.

За його словами, зараз влада України нібито "не так і мріє про мирні переговори з Росією", оскільки наша країна разом із західними союзниками має дуже велику силу.

При цьому понтифік не став стверджувати, що для досягнення миру Росія має повернути окуповані території України.

"Це (деокупація територій - ред.) політична проблема . Світ буде досягнуто того дня, коли вони (Україна та Росія - ред.) зможуть говорити один з одним - або самі, або через інших", - додав Папа Римський.