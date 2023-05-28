Понад 170 тисяч зруйнованих будинків по всій країні. І це тільки офіційні дані Міністерства розвитку громад.

А ще є окуповані території. Скільки зруйновано там - невідомо. На все потрібні час і гроші. Багато грошей. Аби хоч якось зрушити справу з мертвої точки допомагають волонтери. Розбирають завали та будують нове. На Київщині роботи тривають і досі. Хоча її деокупували понад рік тому. Далі - репортаж Анатолія Журавльова з села Горенка.

Вихідний день. Але ці люди - не відпочивають.

Волонтери вже протягом року - щовихідних - збираються в різних населених пунктах на Київщині, щоб допомогти місцевим розібрати завали. Будинки людей зруйнували росіяни, коли сунули на столицю торік навесні.

Під час цього обстрілу - на подвір'я Ніни Кирилівни прилетіли ворожі снаряди.

Ніна Старжинська, жителька с. Горенка:

Була хата ось така, там було два гаражі, два сараї. Тут ось залишилися лише стовпці, була бесідка-кладовка. А це була літня кухня.

Тут жінка та її чоловік жили ще з 70-х років. Тепер, поки тепло, вони живуть в модульному будиночку.

У вільний час іще одну роботу шукали, щоб все построїти. І воно все пішло прахом.

Відновити зруйновані будівлі на подвір'ї було неможливо - потрібен був демонтаж. Пенсіонери кажуть: ні фізично, ні матеріально з масштабами робіт не впоралися б, якби не волонтери.

Альона Ляшенко, координаторка волонтерської організації:

Зробили вже майже 400 будинків. Тобто, 400 сімей, яким допомогли. У нас на рахунку вже 2 садочки, стадіон, школи, квартири, тобто багатоповерхівки. Безліч всього. Але роботи ще достатньо, я думаю: не на один рік.

Цього разу волонтери працюють на двох подвір'ях, що розташовані поруч.

Анатолій Журавльов, кореспондент:

Щоб заповнити першу вантажівку будівельним сміттям волонтерам знадобилося усього півтори години. Та на цьому розбір завалів не припиняється. Навіть попри спеку, яка почалася - робота лише набирає обертів.

Олександра до толок на Київщині ще торік долучив син.

Олександр, волонтер:

Один хазяїн, отаке лихо, сам ніяк не вигребе, це просто нереально.

А от Анастасія долучилася до волонтерської ініціативи в березні цього року.

Анастасія, волонтерка:

Я розумію, що ми допомагаємо цим людям зрозуміти й знати, що вони не самі, що їх не кинули з цим горем самих, і вони можуть розраховувати на допомогу від інших.

Серед волонтерів регулярно з'являються й іноземці.

Манфред до України приїхав з Австралії.

Манфред, волонтер з Австралії:

Українці - дивовижні. Я ніколи не бачив, як люди можуть так об'єднуватися заради допомоги один одному. Це - і фізично, і морально сильні люди, які попри всі негаразди не втрачають оптимізму.

Альона Ляшенко, координаторка волонтерської організації:

Як ви помітили, в нас все більше стає іноземців! Румунія, Канада, Америка, поляки - всіх не згадаєш. Дуже багато людей є з інших країн, які допомагають. Є, які в нас працюють, потім їдуть оновлюють візу, і знову повертаються, знову працюють. Є, які після нас поїхали на Харківщину. Дуже багато є різних людей і приємно, що вони до нас доєднуються.

Волонтери кажуть: і надалі планують допомагати людям. Адже заявки від українців, чиї будівлі були пошкоджені під час російських атак, надходять і досі.