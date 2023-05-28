Британські далекобійні ракети Storm Shadow показують на полі бою в Україні стовідсотковий результат. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив міністр оборони Олексій Резніков.

Я можу сказати, що зі всієї кількості пусків Storm Shadow, які вже відбулися, всі 100% - влучні ураження по цілях, визначених Генштабом. 100 на 100, абсолютно результативна.

Глава Міноборони повідомив, що Київ веде перемовини з усіма країнами, які мають аналогічні далекобійні ракети. Водночас Україна намагається зміцнити свою протиповітряну оборону.

На зиму важливо зміцнювати систему ППО, тому що нам треба зробити безпечним наше небо... Це дуже важлива задача, ми нею займаємося. Нам треба прикривати всі великі агломерації - не тільки Київ, а й Харків, і Дніпро, і Одесу, і Львів, і Запоріжжя, і розширювати цю мапу, щоб все українське небо було безпечним. Мова йде не про якусь систему, а про кількість цих систем, які будуть забезпечені ракетами відповідно.

Дальність ракет Storm Shadow, які передаються Києву, становить 250-300 км. Це відповідає характеристикам експортного варіанту Storm Shadow. При цьому максимальна дальність поразки цих ракет може досягати 560 км.

Нагадаємо, Україна офіційно запросила у Німеччини крилаті ракети Taurus.