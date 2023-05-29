Окупанти скинули авіабомби ФАБ-250 на Торецьк Донецької області. Зокрема, під час удару по заправці, працівник АЗС загинув, мінімум 8 людей поранені. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Черговий обстріл Торецька російська армія влаштувала близько 11:30, застосувавши, ймовірно, ФАБи-250. Одна з них впала на АЗС, друга - на адмінбудівлю.

Одна з авіабомб поцілила по місцевій автозаправній станції, внаслідок чого загинув 28-річний робітник. Крім того, за попередніми даними, отримали поранення різного ступеня тяжкості 8 цивільних.

Друга бомба впала на адміністративну будівлю. Від вибуху зазнав тілесних ушкоджень місцевий мешканець.