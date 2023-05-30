Ворог проявляє панічні настрої: боєць Легіону Свободи про ситуацію на північно-східному фронті [ Редагувати ]
На північно-східному фронті росіяни намагаються витіснити наші війська. На даний момент вдається відбивати атаки. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив офіцер ЗСУ, боєць Легіону Свободи Руслан Андрійко.
"Ситуація тривожна. Тут тривають постійні обстріли, відбуваються локальні бої по всій ділянці фронту до Діброви. Найскладніша ситуація в районі Масюківки, Новоселівки. Росіяни намагаються витіснити наші війська. На даний момент вдається відбивати атаки. Є також постійні обстріли РСЗО, артилерія орків, використовують також новітні технології скидання гранат, завдають ураження нашим вогневим позиціям", - зазначив Андрійко.
Він додав: "Відбувається також спроби виходів ДРГ, намагаються атакувати малими групами. Їхні атаки всі вібиваються значними втратами, у зв'язку із цим вони пробують скидати на позиції з дронів гранати і бомби. Загалом настрій оптимістичний, орки проявляють панічні настрої та бояться контрнаступу. Ми працюємо, аби звільнити всю нашу Донецьку та Луганську область".
по темі
Наша відповідь окупантам - це наші наступальні дії на фронті, прорив оборони росіян, суттєве просування та вичавлювання ворога з тимчасово окупованих територій
У Бєлгородській області рф відбувається військова операція Російського добровольчого корпусу та Легіону "Свобода Росії", мета якої - відтягнути частину військ російської федерації з фронту до Бєлгородської області. Про це заявив Олександр "Фортуна", начальник штабу Російського Добровольчого Корпусу
Валерій Кондратюк розповів про те, у яку гру грає лукашенко, який збирається у москву, та що означають його дії.
Леся Забуранна розповіла про те, чи зможе бюджет України витримати вартість впровадження реформи пенсійної системи
Бійці Легіону "Свобода Росії" - це громадяни Росії, які не згодні із політикою путінського режиму та агресією, яку він почав проти України багато років тому