На північно-східному фронті росіяни намагаються витіснити наші війська. На даний момент вдається відбивати атаки. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив офіцер ЗСУ, боєць Легіону Свободи Руслан Андрійко.

"Ситуація тривожна. Тут тривають постійні обстріли, відбуваються локальні бої по всій ділянці фронту до Діброви. Найскладніша ситуація в районі Масюківки, Новоселівки. Росіяни намагаються витіснити наші війська. На даний момент вдається відбивати атаки. Є також постійні обстріли РСЗО, артилерія орків, використовують також новітні технології скидання гранат, завдають ураження нашим вогневим позиціям", - зазначив Андрійко.

Він додав: "Відбувається також спроби виходів ДРГ, намагаються атакувати малими групами. Їхні атаки всі вібиваються значними втратами, у зв'язку із цим вони пробують скидати на позиції з дронів гранати і бомби. Загалом настрій оптимістичний, орки проявляють панічні настрої та бояться контрнаступу. Ми працюємо, аби звільнити всю нашу Донецьку та Луганську область".