Наша відповідь окупантам - це наші наступальні дії на фронті, прорив оборони росіян, суттєве просування та вичавлювання ворога з тимчасово окупованих територій. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив військовий аналітик Олексій Гетьман.

"Наша відповідь - це наші наступальні дії на фронті, прорив оборони росіян, суттєве просування та вичавлювання ворога з тимчасово окупованих територій. Навряд чи ми будемо стріляти по мирних містах, як це роблять росіяни", - заначив Гетьман.

Він додав: "Якщо були атаки по москві, якщо це не фейк - то це були атаки по військовим об'єктам, по центрам прийняття рішень. Ми маємо право атакувати військові об'єкти ворога де б вони не знаходились, чи на тимчасово окупованих територіях чи в російській федерації. Це повністю відповідає міжнародним нормативам".