Україна може розраховувати на потужний пакет допомоги на саміті НАТО. Про це заявив державний секретар США - Ентоні Блінкен. За словами чиновника, збройні пакети для нашої країни стануть головною темою саміту у Вільнюсі.

А поки у Литві - на засіданні сейму спікер Верховної ради - Руслан Стефанчук.

Вадим Колодійчук, спеціальний кореспондент телеканалу "Рада":

За півтора місяця вперше тут у Вільнюсі відбудеться саміт НАТО. І вперше на такому рівні буде представлена Україна. А зараз триває підготовка до нього у тому числі й української влади. До столиці Литви з робочим візитом прибув спікер ВРУ Руслан Стефанчук. Парламент цієї країни першим у світі прийняв резолюцію на підтримку шляху України до НАТО. Спікер провів ряд двосторонніх переговорів, саме з премʼєркою Інгрідою Шимоніте та колегою з Сеймасу Литовської Республіки Вікторії Чміліте-Нільсен.

Руслан Стефанчук, Голова Верховної Ради України:

Ми будемо обговорювати всі питання, пов'язані з отриманням Україною чітких меседжів щодо подальшого руху України у напрямку НАТО. Україна потребує натівського навігатора, щоб розуміти, який шлях нам треба пройти, який час на це ми повинні витратити.

Також голова ВРУ взяв участь у позаплановому урочистому засіданні Сейму для отримання від імені українського народу "Зірки Олександра Стульгінскіса". Це найвища нагорода парламенту Литви.

Вікторія Чміліте-Нільсен, спікерка Сейму Литви:

Ми зібралися на позапланове засідання сейму. Але знов отримали новини про терористичні напади росії, яка на Міжнародний день захисту дітей вбила кількох діточок, хочу хвилиною мовчання вшанувати їхню памʼять.

Спікерка згадала, як європейські парламентарі 24 березня минулого року приїхали до Києва підтримати українців.

Вікторія Чміліте-Нільсен, спікерка Сейму Литви:

Російський тоталітаризм така ж людиноненависницька ідеологія, як фашизм чи нацизм, не сумісна з нормами цивілізованого співіснування та нормами міжнародної безпеки, а тому має бути зупинена. Ми й ви, Україна, зараз перебуваєте в авангарді цього процесу. Ми твердо зобовʼязуємося підтримувати вас стільки, скільки буде потрібно і робити все можливе, щоб ця підтримка не зменшувалася.

Литовські парламентарі визнають, що світ не чув аргументів України до повномасштабного вторгнення. Проте зараз Україну чують та підтримують. Литва першою у цьому парламенті визнала Росію країною-терористкою. Весь світ має це зробити також - заявив голова українського парламенту. Він нагадав, що Литва надала свої "Стінгери" до повномасштабного вторгнення росії. Зараз підтримує вступ України до ЄС та НАТО.

Руслан Стефанчук, Голова Верховної Ради України:

Ми обовʼязково завершимо справу, яку розпочали ви й ваші соратники в Литві та Україні. Завершимо всі разом. Хай живе незалежна Литва і Слава Україні! Героям слава.

Руслан Стефанчук подякував литовським колегам за підтримку та допомогу. Ця країна прихистила понад 70 тисяч українців.