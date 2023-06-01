У Харкові - ті укриття, повз які ми проходили, застали відкритими.

А яка ситуація з укриттям в обласних центрах по країні? Наші кореспонденти вирушили на перевірку. Їхні висновки - далі.

Інна Гогой, кореспондентка:

У Запоріжжі повітряні тривоги лунають по декілька разів на добу. Тож питання доступності укриттів вкрай важливе для містян. Чи усі сховки відкриті та, чи знають запоріжці, де ховатися. Ми вирішили поцікавитися.

Це одне з укриттів при комунальному закладі. Всередину ми потрапили одразу. Керівниця закладу каже - тут у них облаштовано все необхідне.

У нас набір є питної води, технічної води, є спеціальні пічки-буржуйки. Двері завжди відчинені. І вночі теж.

Стан укриттів - запевняють в міській владі - регулярно перевіряють.

Валерій Філіпович, начальник управління з питань попередження надзвичайних ситуацій Запорізької міської ради:

Найчастіше, що було - це зіткнулися з електропроводкою, тобто освітлення елементарне. Також деякі приміщення були підвальні, захаращені. Також вентиляційні виходи очищувались, додатково дообладнувались, і також було здійснено закупку дообладнання.

Втім, самі жителі кажуть - користуються укриттями не часто, та й не у всіх мікрорайонах вони є.

Аріф, житель Запоріжжя:

В нашому будинку немає укриття, тому що це доволі така стара будівля, в народі "хрущовка". Ховаюсь в коридорі, якщо страшно дуже сильно.

Анна, жителька Запоріжжя:

Ми живемо в приватному секторі, тому у нас немає укриття. Але найближче укриття - це 2 зупинки, але не знаю відкрите чи ні.

А це вже Одеса. В місті працює 72 муніципальні сховища. Існують і сховища, відкриті у великих житлових комплексах. Облаштовані вони у підвалах та паркінгах. Найбільший дефіцит укриттів - у двох спальних районах: селищах Таїрова та Котовського.

Лариса, мешканка мікрорайону:

У нас немає укриттів практично. Є якийсь підвал, де може засипати. І ви ще й до нього не встигнете. Ніяк не реагуємо, ніяк.

В густонаселених районах сховища облаштували в школах та магазинах.

Марія Тарасова, кореспондентка:

Ми у великому спальному районі. Минулого року в цій школі працювало укриття, тепер мешканці кажуть: був ремонт. Чи відкрите - зараз перевіримо. - Можна до вас? У вас тут укриття, чи ні, я дивлюся - парти. - Так, це укриття зараз. - Під час тривоги зможуть сюди зайти місцеві жителі? - Так, звичайно, сюди можуть приходити люди. - Не тільки школярі? - Не тільки.

Директор запевняє: навіть коли там проводили уроки - перехожим у захисті не відмовляли. Відкривають сховище тільки з початком тривоги.

Алла Ілько, директорка ліцею Одеси:

Відкривається, як тільки є потреба. Вночі сторож закриває школу, бо людей немає. Відкриває і сидить у сховищі. - Тобто, якщо вночі, то можна приходити. - Звичайно.

Проте, візитерів тут небагато.

Світлана, мешканка мікрорайону:

Ночью бежать: пока прибежишь - тревога кончится. Мы никуда не ходим.

Після трагедії в столиці влада Одеси звернулася до містян з проханням не нехтувати сигналами тривоги.

Юлія Корчевська, кореспондентка:

Зараз ми знаходимося в одному із мікрорайонів Вінниці, побачили напис "укриття". Спробуємо туди пройти, перевірити, чи відкрите воно для людей. Так, підвал. Виглядає нормально, але тут висить замок. Тобто треба шукати старшого по будинку, або ж когось із сусідів, для того, щоб потрапити всередину.

Старша по будинку, пані Марія з'являється за кілька хвилин. Пояснює: сховище відчиняють лише тоді, коли лунає тривога.

Звичайно, пускаємо, а як не пускати? Всі заходять. Але це буквально тільки для мешканців. Тут 20 квартир, і всі заходять. Стоячи, звичайно, багато можуть поміститися.

Але, нарікає голова ОСББ, є проблеми.

Бачите, яка сирість. Це колись тут були стелажі з протигазами. - Тобто це взагалі бомбосховище? - Так. Це бомбосховище. Воно ж бачите, усе бетонне.

На іншому боці вулиці помічаємо інспекторів муніципальної варти. Вони перевіряють укриття у багатоповерхівці.

Контролюємо, щоб при вході до кожного укриття були розташовані таблички, які інформують наших городян - адреса, де вони знаходяться, відповідальна особа і номер телефону. - Тобто, якшо раптом воно зачинене, можна зателефонувати за цим номером.

Голова ОСББ каже, ключі завжди тримає поруч.

У Харкові - ті укриття, повз які ми проходили, застали відкритими. Їх не закривають. Та в місті порівняно з іншими населеними пунктами дещо інша ситуація. Надто мала віддаленість від країни-агресорки. Ракети на Харків запускають здебільшого з території Білгородської області. Тож під час реактивних обстрілів містян не встигають навіть попередити. Часто звуки сирени починають лунати вже після ракетного удару.

Ігор Терехов, Харківський міський голова:

Люди можуть без перешкод приходити до бомбосховищ, до укриттів, але хочу сказати, знаєте, ми дуже відрізняємось від Києва, бо до нас ракета "С-300" долітає за 35-40 секунд, і тому повітряна тривога буде включатися пізніше, ніж приліт тої чи іншої ракети.

Для безпеки харків'ян подовжили роботу метрополітену як бомбосховище, станції підземки відкриті цілодобово. Для людей, яких обстріл застав зненацька, на вулиці, відкриті ще й 14 вуличних бетонних укриттів, які звели торік біля найбільш небезпечних зупинок міського транспорту.