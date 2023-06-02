У росії списали атомний підводний ракетний крейсер "Дмитрий Донской" [ Редагувати ]
Важкий атомний підводний ракетний крейсер "Дмитрий Донской" був виведений з бойового складу Військово-морського флоту рф через вироблення активної зони його реактора. Про це повідомило джерело ТАСС, близьке до ВМФ.
За його словами, заміна виробленої активної зони на нову "була визнана недоцільною через дуже високу ціну операції". Також за рішенням враховувався 40-річний термін служби підводного човна у складі Північного флоту.
Офіційно про виведення субмарини зі складу ВМФ рф не повідомлялося.
Підводний човен "Дмитрий Донской" був включений до бойового складу флоту в 1980 році в рамках проекту 941. За водотоннажністю він є найбільшим у світі - 48 тис. т. Певний час підводний човен був найбільшим за розмірами (172 м у довжину і 23 м у ширину), але зараз таким вважається підводний човен "Белгород".
Спочатку основною зброєю крейсера були міжконтинентальні балістичні ракети комплексу Д-19. У 2002 році корабель пройшов модернізацію за проектом 941УМ, після чого був задіяний у випробуваннях ракетного комплексу "Булава".
Загалом для ВМФ рф було побудовано шість одиниць човнів проекту 941. Наразі три з них утилізовані, два - "Архангельськ" та "Северсталь" - виведені зі складу флоту та очікують утилізації.
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