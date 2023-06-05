Російські військові лише за один день 3 червня завезли до школи у Сватівському районі Луганщини, переобладнаної під госпіталь, 20 вантажівок з пораненими. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 5 червня.

Продовжуючи збройну агресію, російські окупаційні війська щоденно зазнають втрат. Лише 3 червня, до будівлі школи, переобладнаної під польовий шпиталь загарбників, у одному з населених пунктів Сватівського району Луганської області, було доправлено двадцятьма вантажівками поранених окупантів. Також відомо, що на зазначеному об’єкті лікування вже проходять близько двох сотень осіб.

На Куп’янському напрямку, противник вимушений використовувати цивільні будівлі населених пунктів Харківської області в якості моргів, але без належного обладнання.

За даними Генштабу, станом на ранок 5 червня російська армія втратила в Україні 210 350 вояків. Лише за минулу добу українські захисники ліквідували 410 загарбників.