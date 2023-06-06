У вівторок, 6 червня, в ефірі марафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень розповів, якою технікою користується ворог на його напрямку.

Все, що наявне в російській регулярній армії - те використовується. Здебільшого важка техніка, це радянські зразки.

Також він розповів, чи міняє ворог тактику:

Внюпились у Мар'їнку саме тому, що її потрібно довести свою спроможність за будь-яку ціну. Власне тактику не змінюється, вони бʼють і бʼють, але наші захисники знають, як з цим боротися і перемололи вже не один підрозділ на цьому напрямку. У нас мотивація однозначна, ми на своїй землі, повертаємо своє.

Крім того, Шершень зазначив, чи маємо ми тактичні успіхи: