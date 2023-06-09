"Скіфське золото" повернуть Україні: у справі поставлено крапку [ Редагувати ]
Верховний суд Нідерландів поставив крапку у справі про "скіфське золото". Мистецькі цінності передадуть Україні. Про це NOS. NOS.
У Нідерландах після 9 років судової тяганини ухвалили остаточне рішення щодо "скіфського золота". Верховний суд підтвердив рішення, ухвалене Апеляційним судом Амстердама у жовтні 2021 року, і відхилив скаргу "кримських музеїв".
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак привітав рішення нідерландського суду.
Тріумф справедливості буде й в інших справах, які стосуються злочинів Росії. Ми повернемо все, що належить нашій нації.
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