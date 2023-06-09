Укриття столиці обладнають автоматизованою системою доступу [ Редагувати ]
Заступник голови КМДА Петро Пантелеєв заявив, що київські укриття обладнають автоматизованою системою відкриття, аби кожен мав гарантований доступ до них під час повітряної тривоги.
Про це він сказав під час брифінгу.
Такі кодові системи вже розпочали тестувати у Дарницькому районі. І далі запровадимо їх в усьому місті.
За словами Пантелеєва, сьогодні автоматизованою системою доступу можна обладнати близько 3 тисяч укриттів й сховищ.
Зокрема в столиці планують позапланову інвентаризацію підвальних та цокольних приміщень, щоб ними доповнити фонд захисних споруд, якщо це буде технічно можливо.
Використання ворогом балістичної зброї спонукає нас створювати додаткові укриття в оперативній доступності для людей насамперед у спальних районах міста.
Також міська влада планує придбати близько двох сотень модульних залізобетонних укриттів швидкого розгортання.
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