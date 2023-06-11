Львівська область постраждала через потужні зливи - у двох районах регіону зафіксовано часткове затоплення.

Про це повідомив очільник ОВА Максим Козицький.

За його словами, від негоди та затоплення постраждали Дрогобицький і Стрийський райони Львівщини.

У населеному пункті Східниця Дрогобицького району сталося розтікання річки Східничанка - рівень води піднявся на 1,5 м. Внаслідок інциденту затоплені 6 вулиць, близько 100 житлових будинків, 10 готелів, 11 магазинів, 15 автомобілів та пошкоджено 5 місцевих мостів.

Газо- та водопостачання селища тимчасово припинили, а більша частина населеного пункту знеструмлена. Співробітникам ДСНС вдалося врятувати 45 осіб, з них 8 неповнолітніх. Окремо Козицький зазначив, що через пошкодження моста в селі Новий Кропивник та ще двох мостів в с. Перепростиня відсутній доїзд до 16 населених пунктів.

Також важка ситуація у Стрийському районі - у населених пунктах Підгородці та Урич підмило дорожнє полотно, через що правоохоронцям довелося перекрити рух у найбільш небезпечному місці.

"Зі заповідника Тустань, де тривав чемпіонат України зі спортивного гірського туризму, рятувальники евакуювали 60 людей. Серед них – 44 дитини. Станом на цю годину опади тривають, але вони зменшилися. Вода зійшла самопливом. Жертв та постраждалих немає. Ситуація контрольована", - додав Козицький, коментуючи наслідки негоди на Львівщині.