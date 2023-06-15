В умовах технологічної війни фах операторів безпілотних літальних апаратів важко переоцінити. Саме вони допомагають під час бойових дій проводити розвідку, коригувати операції та нищити ворога. Військові аналітики вважають - для того, щоби росіяни боялися зробити навіть крок на передовій, не озираючись на небо, нашій армії потрібно приблизно сто тисяч операторів дронів.

Хто та як готує до виконання завдань на фронті цих спеціалістів, дізнавався Анатолій Журавльов. Далі - його репортаж.

Дрони-розвідники, дрони-камікадзе. Без них важко уявити нинішню війну. На цьому наголошують і військовослужбовці, й інструктори, що готують операторів безпілотних літальних апаратів.

Віктор Таран, керівник навчального центру "Крук", військовослужбовець Збройних сил України:

Ви хочете стріляти з артилерії - ви маєте розуміти координати. Ви хочете стріляти з міномета - ви маєте розуміти координати. Ви хочете зробити розвідку в ту, наприклад, посадку - у вас є два варіанти: ви посилаєте взвод і ризикуєте життям хлопців, чи - туди пташка полетіла, розвідала і вернулася.

Ці кадри яскраво демонструють - як завдяки безпілотникам наші захисники знищують ворожу техніку та особовий склад противника.

Але для того, щоб так майстерно виконувати бойові завдання, потрібно постійно вдосконаювати навички.

Розвідка, тактика чи бойовий дрон. Українські бійці проходять підготовку, залежно від типу безпілотника. Тренування займає від кількох днів до кількох тижнів.

Антон Векленко, інструктор навчального центру "Global dron academy":

Ненавчений військовослужбовець може, на жаль, навести біду. Тобто дуже важливо вчитися. Найменше, що може трапитися, це - він просто втратить цей дороговартісний дрон і все. А найбільше, найгірше, що може трапитися, це - він може накликати на себе ворожий вогонь, артилерію і так далі.

На наших очах майбутні оператори відпрацьовують лише один із багатьох навичків.

Зараз наш один з інструкторів зробить невеличкий на дорогу стрес для наших військових. Ми проводимо тільки в таких умовах навчання, щоб наші військові не мали стресу. Це навчальна граната ПІРО-5 - для ефекту взриву, щоб наші військові не боялися в бойових умовах.

Тренування непрості - кажуть бійці. Втім дуже важливі.

Позивний "Єнот", військовослужбовець Збройних сил України:

Перед тим, як вийти, ви самі бачили, це - маскування. Це ми тут по місцю, а так насправді - потрібно топати кілометра три, по різній місцевості, не з пустими руками. Так що нічого простого немає. Тим паче, що ми - ціль номер один.

Позивний "Демон", військовослужбовець Збройних сил України:

Це не просто навчитися керувати дроном, а це ще маскування, це пересування і злагодженість один з одним - це найголовніша справа. Тому що якщо один одного не розумієш, то нічого і не вийде.

Інструктори Олег і Тетяна - з дронами на "ти" ще з 2017-го року, відколи вперше у своєму житті застосували безпілотники проти ворога на сході України. Кажуть - дронів на фронті постійно більшає.

Позивний "Монах", інструктор навчального центру "Sky Spies UA":

Якщо десь трошки ти умовно схопиш зірку, то швидко впадеш. На фронті все змінюється дуже часто. І дуже швидко. Тому потрібно постійно вчитися і постійно вдосконалюватися. Ми даєм базу військовим, а вони вже далі самі вдосконалюються, розумієте? Навіть керувати автомобілем - ви школу закінчили, а практику, де добуваєте? Коли самі сіли і їздите.

Усі присутні інструктори - працюють в рамках програми "Армія дронів". Це - спільний проект українського уряду та командування нашої армії. Протягом 10-ти місяців підготовку пройшли вже 10 тисяч операторів, кажуть у Мінцифрі.

Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України:

Розвивається активно будівництво БПЛА, будуються роти, щось змінюється - доктрина ведення війни з БПЛА. І нам потрібні масово пілоти БПЛА. Сьогодні ми оголошуємо новий етап, нові 10 тисяч пілотів - нова наша ціль. Ми не використовуємо державних коштів, ми залучаємо кошти приватних донорів, але наше завдання - щоб розвиток БПЛА не тільки у виробництві, а й у навчанні, у популяризації взагалі БПЛА - стали частиною освітньої програми нашої держави.

Нову багатотисячну групу операторів, за планами Мінцифри, інструктори підготують приблизно за півроку.