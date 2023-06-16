"І був Буданов": Зеленський провів військовий кабінет [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський провів 16 червня засідання військового кабінету за участю найвищого військового керівництва та командирів на конкретних напрямках. Про це він повідомив у вечірньому відеозверненні.
І була сьогодні ще одна подія, ще один пункт мого графіка, про який поки не повідомлялося. Це військовий кабінет. Наші командувачі - генерали Сирський, Тарнавський, Залужний, Шаптала. І наші командири на конкретних напрямках активних дій - поки не називаю прізвищ, усьому свій час.
Наш рух уперед - це найважливіше. Кожен наш воїн, кожен наш новий крок, кожен метр звільненої від ворога української землі - це найважливіше.
І був Буданов... Окремі кроки.
Нагадаємо, Сили оборони України ведуть наступ на російських окупантів на Бахмутському, Бердянському та Маріупольському напрямках. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що у пятницю, 16 червня, війська просунулися до двох кілометрів на кожному напрямку.
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