Британія надасть Світовому банку гарантії на $3 млрд для кредитів Україні [ Редагувати ]
Велика Британія надасть Світовому банку гарантії на суму $3 млрд для надання Україні кредитів. Про це йдеться в заяві на сайті британського уряду.
Гарантії надаватимуться Світовому банку впродовж трьох років. Також Лондон надасть Києву фінансову допомогу на 240 млн фунтів стерлінгів.
Британська влада заявила, що фінансування "піде на підтримку життєво важливих державних послуг, включаючи видатки на утримання шкіл та лікарень".
Невоєнна допомога Києву вже перевищила 4,7 млрд фунтів, уточнюється у прес-релізі.
Світовий Банк оцінював відновлення України як мінімум у $411 млрд. У березні група країн-кредиторів України продовжила мораторій на погашення боргу країни до 2027 року. До цього часу діятиме програма Міжнародного валютного фонду з екстреної допомоги Києву.
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