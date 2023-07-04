На Рівненщині для поранених бійців проводять сеанси іпотерапії [ Редагувати ]
За лікарів - коні. На Рівненщині для поранених бійців проводять сеанси іпотерапії. Фахівці наголошують - це допомагає покращити і психологічний, і фізичний стан пацієнта, тренує м'язи та координацію. Матеріал Сніжани Сидорук - далі.
Це наша дівчинка. Її звуть Куба. Нам вісім рочків. Да, ми кобилка торійської породи.
Перш ніж Куба стала іпотерапевтом, її кілька років тренували й виховували. Нині вона - спокійна, врівноважена і дуже любить людей.
Це постійні тренування. Це постійна робота з тваринкою. Скільки, Кубочка, ми з тобою. Так, дівчинко. Вона хоче дати інтерв'ю. Бачите, розкажи нам. Смачний цукор? Бусінка, не треба їсти. Ай ти моя хороша. З нею ми вже співпрацюємо п'ять рочків.
Донедавна Куба брала участь у сеансах іпотерапії переважно з дітьми. Та сьогодні в неї - особливі пацієнти.
Олексій - прикордонник. Родом із Сумщини. У дитинстві любив їздити верхи. За кіньми, каже, дуже скучив.
Це така тварина, що не я знаю, як правильно сказать, вона дуже чутлива до людини.
В Олексія - тяжке поранення. Він пересувається на візку.
Олексій, прикордонник:
Біля Соледара воював. Там получив травму. От спінную травму. Куля снайпера. Успокаює вона от. Сподобалося,нормально.
Керівниця кінно-спортивного клубу на власному досвіді переконалася: скакуни - відмінні лікарі.
Ірина Демидюк, керівниця кінно-спортивного клубу:
Це поліпшення психологічного стану, тому що навіть якщо ти просто спостерігаєш за коником, приходять позитивні емоції, а весь негатив кудись дівається. Укріплюються м'язи спини, поліпшується кровоток.
Анатолій - десантник, але коня осідлав, як справжній козак.
Коли на коні їздиш саме головне, щоб свободу відчувати.
Під військовим - рисак Феоніт.
Анатолій Махотін, військовослужбовець:
Різницю між свійським і рисаком то таки відчувається, а ще попався такий красень з характером, ти їдеш, запитую: можна самому? Кажуть: не бажано, певно, сьогодні коник дійсно напружений, але насправді дійсно чудово.
Анатолій уже пів року на реабілітації - потрапив під танковий обстріл на Луганщині. Мав поранення голови, спини та ноги.
Анатолій Махотін, військовослужбовець:
Знаю, що з опорно-руховим дуже багато в хлопців проблеми є, а іпотерапія з самого початку знав, що вона допомагає навіть не з такими проблемами, а з серйознішими. Тому раджу сто відсотків.
Заняття з іпотерапії для бійців, які проходять реабілітацію у Рівненському обласному госпіталі ветеранів війни, влаштували зооволонтери. Поїхати на стайню погодилися з десяток воїнів.
Алла Лосік, волонтерка:
Ми вирішили для хлопців зробити такий релакс-відпочинок, бо коли ми працюєм з собаками, це все ж таки робота. Головне дати їм новий спектр емоцій і для багатьох подолати цей страх вилізти на коня, бо в нього травма ноги. Це такий момент, етап переборення внутрішніх страхів.
Не сидів на коні вже з десяток років, каже Анатолій. Як буде можливість, знову повернеться до стайні. Але щойно розпрощається з тростиною, знову піде на фронт - гнати окупантів з нашої землі.
Тяга прям от така, що потрібно вертатися.
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