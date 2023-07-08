Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі висловив сподівання, що Україна отримає членство в НАТО за скороченою процедурою, подібною до тієї, яку використовувала Фінляндія при вступі до альянсу на початку року.

Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів посол України у Великій Британії Вадим Пристайко.