"Трикутник Британія, Польща, Україна буде в основі гарантій нашої безпеки": посол Пристайко розповів про перспективи членства в НАТО (відео) [ Редагувати ]
Міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі висловив сподівання, що Україна отримає членство в НАТО за скороченою процедурою, подібною до тієї, яку використовувала Фінляндія при вступі до альянсу на початку року.
Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" розповів посол України у Великій Британії Вадим Пристайко.
Не треба боятись брати Україну в НАТО. Це єдина парасолька безпекова, яка дозволить Україні почувати себе в безпеці на майбутні десятиліття щонайменше...
Всі члени НАТО є рівними, але деякими члени є "більш рівними" у союзі. Такою країною є зокрема Велика Британія. Потужна ядерна держава, яка несе один з найбільших тягарів світової безпеки. Поруч з такими партнерами, як Сполучені Штати, Німеччина, Франція. Але її слово має велике значення в самому Альянсі.
Рішення про те, що Україна має бути членом альянсу, від Лондона, є дуже важливим для решти союзників. Безумовно, цей зв'язок з Польщею є дуже важливими для нас з вами. І цей трикутник, який ми намагаємося побудувати - Британія, Польща, Україна - буде в основі нашого майбутнього, гарантій нашої безпеки.
Якщо нам зараз у липні не вдасться отримати чітке розуміння перспектив нашого членства в НАТО, нам обов'язково треба зрозуміти, які гарантії безпеки ми отримаємо.
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