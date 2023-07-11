Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках. На Бахмутському напрямку наші війська продовжують наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут. На трьох напрямках закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по противнику, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Ворог чинить потужний опір, здійснює переміщення військ та застосовує активно свої резерви", - зазначив Ковальов.

Він додав: "Сили оборони України також продовжують стримувати наступ російських військ на Куп'янському, Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Противник зазнає значних втрат. Тут тривають важкі бої. Сьогодні вночі ворог знову атакував Україну, застосувавши іранські БПЛА типу "Шахед-136" та "Шахед-131". Інформація щодо постраждалих уточнюється".