ЗСУ продовжують вести наступальні дії на трьох напрямках та мають певні успіхи - Ковальов [ Редагувати ]
Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов.
"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках. На Бахмутському напрямку наші війська продовжують наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут. На трьох напрямках закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по противнику, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Ворог чинить потужний опір, здійснює переміщення військ та застосовує активно свої резерви", - зазначив Ковальов.
Він додав: "Сили оборони України також продовжують стримувати наступ російських військ на Куп'янському, Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Противник зазнає значних втрат. Тут тривають важкі бої. Сьогодні вночі ворог знову атакував Україну, застосувавши іранські БПЛА типу "Шахед-136" та "Шахед-131". Інформація щодо постраждалих уточнюється".
по темі
Ситуація на східному напрямку залишається максимально напруженою
Пентагон передасть нам боєприпаси у наступному пакеті військової допомоги на 800 мільйонів доларів. Тож чи вдасться за допомогою касетних бомб змінити ситуацію на полі бою? Яка їх ефективність та етичність застосування?
Під регулярними ракетними обстрілами країна реформується та вдосконалює законодавство, щоб наблизитись до стандартів ЄС. Пропоную у наступному матеріалі пригадати, як зароджувалися європейські прагнення України й розглянути виклики, які ще належить подолати нам на цьому шляху.
Весь світ побачив харизматичних лідерів, які змінюють уявлення про українську еліту. Як сприймають це - нове - обличчя українських лідерів - ми зібрали думки та погляди іноземних і вітчизняних керманичів, науковців і експертів.
Валерій Кондратюк розповів, коли в росії може відбутися справжній переворот
Світовий банк оцінив збитки енергетики в 11 мільярдів доларів. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, підсумовуючи 500 днів з початку повномасштабного російського вторгнення