Спрямована атака була якраз зорієнтована на портовий напрямок, портові споруди, портові термінали. Це досить символічно для нашого ворога. Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявила начальник координаційного пресцентру сил оборони півдня України, капітан 1 рангу Наталія Гуменюк.

"Цілком очевидно, що спрямована атака була якраз зорієнтована на портовий напрямок, портові споруди, портові термінали. Це досить символічно для нашого ворога. Шантажуючи припиненням зернової угоди вони намагаються чинити і такий тиск, натякаючи на нездатність забезпечити безпекову складову, яку вимагає ця угода від Сил оборони України зокрема. Але Сили оборони і Сили ППО довели свою працездтність та влучність. 22 дрони було знищено, а 2 влучання у співвідношенні досить невелике", - зазначила Гуменюк.

Вона додала: "Уламками було пошкоджено деяку частину терміналів і сталось загоряння. Але воно не таке критичне. Пожежа вже швидко ліквідована. Постраждалих, на щастя, немає. Тому, можемо говорити, що ця провокативна атака ворогу не вдалась".