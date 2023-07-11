Зеленський прибув до Вільнюса на саміт НАТО [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський вперше з початку масштабного вторгнення росії прибув до Вільнюса. Він прилетів польським державним літаком.
Про це повідомляє LRT.
Зеленський прилетів в аеропорт Вільнюса близько 15:45.
До Вільнюса приїхав не лише президент, а й перша леді України Олена Зеленська.
Цю інформацію журналістам підтвердив прессекретар президента Сергій Никифоров.
Нагадаємо, сьогодні у Вільнюсі розпочався саміт країн-членів НАТО. Також у ньому бере участь і Україна.
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