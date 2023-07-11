У 2008 році Україну не прийняли в НАТО через слабку армію: як ЗСУ змінились з того часу

Сьогодні відкривається Вільнюський саміт НАТО. У 2008-му році в порядку денного саміту в Бухаресті вперше з'явилося питання про приєднання нашої держави до Плану дій щодо членства в Альянсі. Однак тоді ПДЧ для України так і залишилося лише перспективою.