Подоляк назвав очікування від саміту у Вільнюсі [ Редагувати ]
НАТО повинно припинити звертати увагу на погрози російської федерації й самостійно визначити стратегію розвитку. Про це написав у своєму Twitter радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
За його словами, під час саміту НАТО у Вільнюсі Альянс зможе:
- повернути собі суб'єктність і самостійно визначати стратегію розвитку, не звертаючи уваги на погрози та заборони рф;
- виправити фатальні помилки Бухарестського саміту-2008, коли відкриті двері виявилися не зовсім відкритими;
- внести корективи до розуміння, що таке сучасна війна і яким має бути колективний ВПК;
- чітко зафіксувати обов'язкове майбутнє України у єдиному дієздатному військовому альянсі.
"Але для цього колективному НАТО треба перестати боятися відповідальності", - додав Подоляк.
Today/tomorrow in Vilnius, NATO will be able to:— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 11, 2023
- regain its agency and independently determine its development strategy, disregarding the threats and prohibitions of the Russian Federation;
- correct the fatal mistakes of the 2008 Bucharest summit, when the open doors turned…
Нагадаємо, що раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто зазначив, що запропонована заключна заява саміту НАТО у Вільнюсі не містить конкретного графіка стосовно вступу України до Альянсу.
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