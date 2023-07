НАТО повинно припинити звертати увагу на погрози російської федерації й самостійно визначити стратегію розвитку. Про це написав у своєму Twitter радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, під час саміту НАТО у Вільнюсі Альянс зможе:

"Але для цього колективному НАТО треба перестати боятися відповідальності", - додав Подоляк.

Today/tomorrow in Vilnius, NATO will be able to:

- regain its agency and independently determine its development strategy, disregarding the threats and prohibitions of the Russian Federation;

- correct the fatal mistakes of the 2008 Bucharest summit, when the open doors turned…