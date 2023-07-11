Під час саміту НАТО у Вільнюсі Україна очікує на історичні рішення, що наблизять її до членства в Альянсі.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Сьогодні у Вільнюсі стартував саміт НАТО. Очікуємо на історичні рішення, що наблизять нашу країну до членства в Альянсі", - наголосив прем'єр.

За його словами, Україна є невід’ємним елементом світової архітектури безпеки.

"Зараз ми на передовій боротьби за цінності, навколо яких створювався Альянс. Тому наша країна так само потрібна НАТО, як і НАТО потрібне нашій країні", - додав він.

Шмигаль підкреслив, що вступ до НАТО – це один із геополітичних пріоритетів України. Однак нагадав, що для країни також важлива практична підтримка, яку надає НАТО та країни-члени Альянсу.

"Ця допомога робить наші Сили оборони сильнішими, допомагає звільняти наші території. Дякуємо за це. Розраховуємо, що така підтримка буде ще більш послідовною та систематичною", - підсумував прем'єр.

Нагадаємо, сьогодні у Вільнюсі розпочався саміт країн-членів НАТО. Також у ньому бере участь і Україна.