"Очікуємо на історичні рішення": Шмигаль про саміт НАТО [ Редагувати ]
Під час саміту НАТО у Вільнюсі Україна очікує на історичні рішення, що наблизять її до членства в Альянсі.
Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Сьогодні у Вільнюсі стартував саміт НАТО. Очікуємо на історичні рішення, що наблизять нашу країну до членства в Альянсі", - наголосив прем'єр.
За його словами, Україна є невід’ємним елементом світової архітектури безпеки.
"Зараз ми на передовій боротьби за цінності, навколо яких створювався Альянс. Тому наша країна так само потрібна НАТО, як і НАТО потрібне нашій країні", - додав він.
Шмигаль підкреслив, що вступ до НАТО – це один із геополітичних пріоритетів України. Однак нагадав, що для країни також важлива практична підтримка, яку надає НАТО та країни-члени Альянсу.
"Ця допомога робить наші Сили оборони сильнішими, допомагає звільняти наші території. Дякуємо за це. Розраховуємо, що така підтримка буде ще більш послідовною та систематичною", - підсумував прем'єр.
Нагадаємо, сьогодні у Вільнюсі розпочався саміт країн-членів НАТО. Також у ньому бере участь і Україна.
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