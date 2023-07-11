Резніков прибув на саміт НАТО: підпише важливу угоду [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Міністр оборони Олексій Резніков планує підписати угоду про підготовку українських пілотів на винищувачах F-16 з Францією.
Про це повідомляє литовське видання LRT.
Перед офіційними зустрічами міністр зазначив, що підпише з французьким колегою Себастьяном Лекорню угоду про підготовку пілотів на винищувачах F-16.
При цьому Резніков відмовився обговорювати з журналістами членство України в НАТО.
"Наша мета - повноправне членство", - зазначив він.
по темі
Керівник Міністерства оборони Олексій Резніков впевнений, що Україна стане членом НАТО, однак на це потрібен час
Під час саміту НАТО у Вільнюсі Україна очікує на історичні рішення, що наблизять її до членства в Альянсі
Президент України Володимир Зеленський вперше з початку масштабного вторгнення росії прибув до Вільнюса
НАТО повинно припинити звертати увагу на погрози російської федерації
На першому дні саміту НАТО країни G7 планують зробити спільне звернення, що стосується забезпечення гарантій безпеки для України
Сьогодні відкривається Вільнюський саміт НАТО. У 2008-му році в порядку денного саміту в Бухаресті вперше з'явилося питання про приєднання нашої держави до Плану дій щодо членства в Альянсі. Однак тоді ПДЧ для України так і залишилося лише перспективою.