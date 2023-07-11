росія повинна негайно вивести війська з України - НАТО [ Редагувати ]
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росія повинна повністю і беззастережно вивести всі свої сили і техніку з території України. Досягти міцного і справедливого миру без виконання цієї умови буде неможливо.
Про це йдеться в тексті спільного комюніке країн-членів НАТО щодо України.
"росія повинна негайно припинити цю незаконну агресивну війну, припинити застосування сили проти України, повністю і беззастережно вивести всі свої сили і техніку з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів, поширюючись на її територіальні води", - йдеться у тексті.
НАТО закликає всі країни не надавати жодного сприяння російській агресії і засуджує всіх, хто активно сприяє російській війні.
Зазначається, що підтримка Білорусі зіграла важливу роль, оскільки вона продовжує надавати свою територію та інфраструктуру для нападу російських військ на Україну та підтримки російської агресії.
"Зокрема, Білорусь, а також Іран повинні припинити своє пособництво росії та повернутися до дотримання норм міжнародного права", - зазначили в комюніке.
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