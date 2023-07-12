Франко-українська торгово-промислова палата оголосила імена трьох переможниць та двох спеціальних призерок.

Попри складні виклики, з якими стикнулися українки через повномасштабне вторгнення, вони відкривали, розвивали й відновлювали бізнеси.



Так, переможниця премії Дарія Корнійчук, власниця першого в Україні бренду з виробництва повного циклу ефірних олій та гідролатів Aroma Fields ледве не втратила справу через війну. Вона вирощувала ароматні трави на власному полі, але під час окупації частина кущів лаванди загинула, а м’ята пропала повністю. Після звільнення ділянку довелося перевіряти саперам, а рослини — висаджувати по новій.

Дарія отримала 150 000 гривень на розвиток власної справи.



"Я давно мріяла про свій бізнес, тому у 2020 році я придбала 2 гектари земельної ділянки. Того ж року висадила першу рослину — лаванду. Втрати під час окупації не зупинили мене, а навпаки, спонукали діяти далі. Тому торік я купила дистилятор і зробила першу ефірну олію із власної лаванди, що вижила, та сировини інших екологічних фермерств.

150 000 грн я спрямую на отримання міжнародної сертифікації — це дозволить вийти на ринок B2B і постачати ефірні олії великим косметичним і парфумерним виробництвам" - ділиться планами підприємиця.



Друге місце посіла Євгенія Аратовська, засновниця проєкту "Україна без сміття". Це ціла екосистема з відповідального поводження з побутовими відходами.



"Запровадження відповідальної моделі сортування, спалювання і сміттєперероблення дозволяє зупинити рух відходів у довкілля. Людина на власному прикладі бачить, як можна суттєво зменшити кількість сміття, що йде на звалище. Мої клієнти не керуються прагматичними цілями, вони обирають бути відповідальними. Це маленький крок, який починається з кожного з нас.

Цей конкурс для мене — ще й можливість надихнути дівчат, жінок, а також тих, хто вважає, що її кар'єра вже закінчилася, починати створювати власну справу, навіть у сферах, які стереотипно вважаються не жіночими."



Підприємиця отримала 75 000 грн та 10 годин обслуговування від компанії Mazars (аудит, фінансові, податкові та юридичні консультації).



Антоніна Борисюк, що виборола третє місце, заснувала сучасну фото та відео студію "Rnb studio ua" у занедбаному палаці культури "Дніпро" у Києві.



"Моєю основною задачею було як збереження аутентичності приміщення, так і перетворення його в комерційно привабливий об'єкт. За 4 місяці до повномасштабного вторгнення тут зняли понад 30 рекламних роликів для українських та міжнародних брендів, серед яких Visa, LG та Disney Home. Протягом наступних 5 років я планую відкрити ще 20 залів. Моя мета — повністю реставрувати будівлю, вдихнути в неї нове життя і створити свій "Голлівуд" в Україні."

А 50 000 грн призових коштів дозволять Антоніні наблизитися до своєї мрії!

Оксана Бриндзак, що заснувала соціальне підприємство Vbrani, яке залучає до роботи бабусь-майстринь із Львівського геріатричного пансіонату та Олена Егамова, яка виробляє меблі для сегмента гостинності під ТМ MAVEN GROUP отримали по 25 000 грн на розвиток бізнесу кожна.

"Я захоплююся тими жінками, які знайшли в собі сили вести бізнес попри війну та хаос, викликаний обстрілами, відсутністю електрики та будь-якої прогнозованості. Часто це бізнес з екологічним та/або соціальним впливом, який не лише дає прибуток, а й підтримує більш вразливих співгромадян і країну в цілому. Історії фіналісток є яскравим свідченням мужності та наполегливості, вони перетворили випробування на можливості" - поділилася Мод Жозеф, директорка Франко-української торгово-промислової палати, членкиня журі.

Спеціальну премію від Укрсиббанку і 100 000 грн отримала Лідія Чернига із селища на Полтавщини, яка забезпечує декілька сусідніх громад безпечною питною водою "ЛіДіЯ".

"Для мене важливо, що я і моя продукція все більше і більше заслуговують довіру моїх односельців. На отримані кошти я збираюся придбати апарат самообслуговування з розливу води, який забезпечить мешканцям доступ до води у будь-який час, незалежно від графіка роботи пункту розливу. Також це дасть можливість набирати воду у власну багаторазову тару, що є кориснішим для екології." - розповідає Лідія.

"Сьогодні українські підприємці працюють у надскладних умовах і як фінансовий партнер ми прагнемо всіляко їх підтримувати. Історії фіналісток та їхнє прагнення до постійного розвитку надихають. Кожна з них заслуговує на підтримку" — прокоментував Лоран Дюпюш, генеральний директор Ukrsibbank BNP Paribas Group.

5-й рік поспіль премію «Створено жінками» проводить Франко-українська торгово-промислова палата. Мета — відзначити жінок, які попри все продовжують вести свою справу, платити податки та створювати робочі місця, а також надихнути інших на створення бізнесу. Цього року на конкурс надійшло 307 заявок. Загалом, за весь час участь у конкурсі взяли 654 підприємиці, а призовий фонд склав понад 800 000 грн.



Контакти для ЗМІ: Дарія Байрак +38 067 502 92 83, [email protected]

Відеовізитівка бізнесу переможниць:

Дарія Корнійчук https://www.facebook.com/creeparlesfemmes/videos/5843786512387723

Євгенія Аратовська https://www.facebook.com/creeparlesfemmes/videos/970869484064564

Антоніна Борисюк https://www.facebook.com/creeparlesfemmes/videos/804997051133828

Соцмережі:

Довідково. У фінал вийшло 10 підприємиць з такими проєктами: