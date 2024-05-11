На Буковині лікарі впроваджують новий напрямок протезування. Військовим з ампутаціями вживляють протез у кістку. Таку технологію називають остеоінтеграцією. За таким методом у світі проведено не більше як 2 тисячі операцій.

У Чернівецькій лікарні швидкої медичної допомоги після таких втручань кілька пацієнтів-воїнів уже змогли зробити свої перші кроки. Про це розповість Ольга Лучек.

У цій лікарняній палаті - четверо українських захисників. Усі - після важких поранень. На ліжку і 24-річний Богдан. За його плечима бої на Херсонщині, Донеччині, Луганщині та Харківщині.

Богдан, військовослужбовець:

Найважчий? Бахмут, ми ж були у центрі Бахмута (мовчить)… там було пекло.

Під час артилерійського обстрілу Богданові поранило ноги. Одну з них медикам довелося ампутувати. Хлопцеві зробили вже кілька складних операцій.

Богдан, військовослужбовець:

Стрижень встановили для того, щоб кістку наростити, я тепер кожного дня собі підкручую міліметр вдень. Це розтягнемо кістку до 10 сантиметрів, потім ще сто днів треба буде чекати, щоби то затвердло.

У Богдана залишилося чотири сантиметри стегнової кістки. Лікарі планують вживити імплант. Перевага в тому, що пацієнт зможе відчувати та розрізняти поверхні, на які наступатиме.

Богдан Аксенин, ортопед-травматолог:

Цей метод він в деяких моментах ризикований, але він взагалі нівелює проблеми з зовнішніми протезами. У багатьох хворих виникають проблеми з зовнішніми протезами, шкіра, виразки тобто з якими вони не можуть справитися і які ведуть надалі до реампутації. Це протезування дозволяє уникнути цих проблем.

Василю з Прикарпаття на одній нозі вже зробили остеоінтеграційне протезування.

Василь, військовослужбовець:

Вже ходив, і з костелом, і так без нього, навіть пересувався пару кроків.

Перші кроки на імплантованих протезах робити можна вже на другий день після операції, а вже за шість тижнів - повноцінно ходити.

Богдан Аксенин, ортопед-травматолог:

Відкривається канал кістки й імплантується, вставляється, впресовується імплант титановий, стрижень в кістку на всю довжину, прикріпляється до нього зовнішній перехідник, який переходить безпосередньо з м'яких тканин в зовнішнє середовище і надалі до нього прикріплюється зовнішній протез.

Вживили імплант в кістку і Станіславу з Чернігівщини. Боєць підірвався на міні і втратив обидві ноги нижче колін.

Станіслав, військовослужбовець:

Це грубо кажучи майже своя нога і немає контакту зі шкірою. Я просто наступаю на свою кістку, на свою ногу. Так, протезом, але воно надійніше.

Основна вимога для встановлення протезів остео-інтегрувального типу - це чистота кукси. У ній не має бути інфекцій чи запальних процесів.

Богдан Аксенин, лікар-ортопед-травматолог:

Коли вони зрозуміли, що можуть ставати на цю кінцівку, це просто підняло їхній дух настільки, що вони почали усміхатись і зрозуміли, що це пряма дорога до нормального життя.

Станіслав, військовослужбовець:

Я питаюсь ходить, тому що рік пролежав, пересувався візочком, і зараз відновлюються функції колінного суглоб, що коліно своє осталося і відновлюємо тонус м'язів.

30-річний Руслан із Житомирщини на війні з 2014 року. Поранений на Куп'янському напрямку.

Руслан, військовослужбовець:

Попали під обстріл, заховалися в окопчик, і прямо біля окопчика приліт 120 міни, і так дві ноги перебило і руку.

Боєць налаштований ходити вже за рік. А зараз сил додають дитячі малюнки. Їх Руслан тримає поруч. Каже, це найкраща мотивація.

Приємно отримувати від дітей якісь листи.

Вартість однієї такої операції в Україні - понад 40 тисяч доларів. Для їхнього фінансування на Буковині заснували благодійний фонд протезування, де збирають кошти для військових.