На Буковині впроваджують новий напрямок остеоінтеграційного протезування [ Редагувати ]
На Буковині лікарі впроваджують новий напрямок протезування. Військовим з ампутаціями вживляють протез у кістку. Таку технологію називають остеоінтеграцією. За таким методом у світі проведено не більше як 2 тисячі операцій.
У Чернівецькій лікарні швидкої медичної допомоги після таких втручань кілька пацієнтів-воїнів уже змогли зробити свої перші кроки. Про це розповість Ольга Лучек.
У цій лікарняній палаті - четверо українських захисників. Усі - після важких поранень. На ліжку і 24-річний Богдан. За його плечима бої на Херсонщині, Донеччині, Луганщині та Харківщині.
Богдан, військовослужбовець:
Найважчий? Бахмут, ми ж були у центрі Бахмута (мовчить)… там було пекло.
Під час артилерійського обстрілу Богданові поранило ноги. Одну з них медикам довелося ампутувати. Хлопцеві зробили вже кілька складних операцій.
Богдан, військовослужбовець:
Стрижень встановили для того, щоб кістку наростити, я тепер кожного дня собі підкручую міліметр вдень. Це розтягнемо кістку до 10 сантиметрів, потім ще сто днів треба буде чекати, щоби то затвердло.
У Богдана залишилося чотири сантиметри стегнової кістки. Лікарі планують вживити імплант. Перевага в тому, що пацієнт зможе відчувати та розрізняти поверхні, на які наступатиме.
Богдан Аксенин, ортопед-травматолог:
Цей метод він в деяких моментах ризикований, але він взагалі нівелює проблеми з зовнішніми протезами. У багатьох хворих виникають проблеми з зовнішніми протезами, шкіра, виразки тобто з якими вони не можуть справитися і які ведуть надалі до реампутації. Це протезування дозволяє уникнути цих проблем.
Василю з Прикарпаття на одній нозі вже зробили остеоінтеграційне протезування.
Василь, військовослужбовець:
Вже ходив, і з костелом, і так без нього, навіть пересувався пару кроків.
Перші кроки на імплантованих протезах робити можна вже на другий день після операції, а вже за шість тижнів - повноцінно ходити.
Богдан Аксенин, ортопед-травматолог:
Відкривається канал кістки й імплантується, вставляється, впресовується імплант титановий, стрижень в кістку на всю довжину, прикріпляється до нього зовнішній перехідник, який переходить безпосередньо з м'яких тканин в зовнішнє середовище і надалі до нього прикріплюється зовнішній протез.
Вживили імплант в кістку і Станіславу з Чернігівщини. Боєць підірвався на міні і втратив обидві ноги нижче колін.
Станіслав, військовослужбовець:
Це грубо кажучи майже своя нога і немає контакту зі шкірою. Я просто наступаю на свою кістку, на свою ногу. Так, протезом, але воно надійніше.
Основна вимога для встановлення протезів остео-інтегрувального типу - це чистота кукси. У ній не має бути інфекцій чи запальних процесів.
Богдан Аксенин, лікар-ортопед-травматолог:
Коли вони зрозуміли, що можуть ставати на цю кінцівку, це просто підняло їхній дух настільки, що вони почали усміхатись і зрозуміли, що це пряма дорога до нормального життя.
Станіслав, військовослужбовець:
Я питаюсь ходить, тому що рік пролежав, пересувався візочком, і зараз відновлюються функції колінного суглоб, що коліно своє осталося і відновлюємо тонус м'язів.
30-річний Руслан із Житомирщини на війні з 2014 року. Поранений на Куп'янському напрямку.
Руслан, військовослужбовець:
Попали під обстріл, заховалися в окопчик, і прямо біля окопчика приліт 120 міни, і так дві ноги перебило і руку.
Боєць налаштований ходити вже за рік. А зараз сил додають дитячі малюнки. Їх Руслан тримає поруч. Каже, це найкраща мотивація.
Приємно отримувати від дітей якісь листи.
Вартість однієї такої операції в Україні - понад 40 тисяч доларів. Для їхнього фінансування на Буковині заснували благодійний фонд протезування, де збирають кошти для військових.
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