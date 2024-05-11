Помер спортивний журналіст та коментатор Сергій Савелій [ Редагувати ]
У віці 68 років пішов з життя спортивний журналіст та коментатор Сергій Савелій. Про це повідомили в Українській асоціації футболу.
Заслужений журналіст України понад 40 років працював на Суспільному мовленні. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Сергія... Вічна пам'ять...
За свою кар'єру Сергій Савелій встиг попрацювати на 10 Олімпійських іграх з місця подій, зокрема коментував першу в історії незалежної України церемонію відкриття Олімпіади - у 1994 році в Ліллегаммері. Сергій Савелій також прокоментував перший матч в історії чемпіонату України з футболу.
Останнім часом легендарний спортивний журналіст і коментатор боровся з хворобою.
Нагадаємо, наприкінці квітня помер колишній головний тренер збірної України з футболу Михайло Фоменко.
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