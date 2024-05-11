У віці 68 років пішов з життя спортивний журналіст та коментатор Сергій Савелій. Про це повідомили в Українській асоціації футболу.

Заслужений журналіст України понад 40 років працював на Суспільному мовленні. Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Сергія... Вічна пам'ять...

За свою кар'єру Сергій Савелій встиг попрацювати на 10 Олімпійських іграх з місця подій, зокрема коментував першу в історії незалежної України церемонію відкриття Олімпіади - у 1994 році в Ліллегаммері. Сергій Савелій також прокоментував перший матч в історії чемпіонату України з футболу.

Останнім часом легендарний спортивний журналіст і коментатор боровся з хворобою.

Нагадаємо, наприкінці квітня помер колишній головний тренер збірної України з футболу Михайло Фоменко.