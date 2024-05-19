У Харківській області оголосили жалобу через російські обстріли [ Редагувати ]
Російські окупанти сьогодні неодноразово били по Харківській області. У зв'язку з великою кількістю загиблих в області на завтра оголошено День жалоби.
Про це повідомляє глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Завтра, 20 травня, у Харківській області День жалоби", - написав глава ОВА.
За його словами, окупанти внаслідок обстрілів сіл Ківшарівка, Новоосинове Куп’янської громади та Малоданилівської громади забрали життя 11 людей. Серед загиблих - вагітна жінка.
"Вічна пам‘ять всім безневинним жертвам цієї війни", - додав Синєгубов.
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