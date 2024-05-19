Російські окупанти сьогодні неодноразово били по Харківській області. У зв'язку з великою кількістю загиблих в області на завтра оголошено День жалоби.

Про це повідомляє глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Завтра, 20 травня, у Харківській області День жалоби", - написав глава ОВА.

За його словами, окупанти внаслідок обстрілів сіл Ківшарівка, Новоосинове Куп’янської громади та Малоданилівської громади забрали життя 11 людей. Серед загиблих - вагітна жінка.

"Вічна пам‘ять всім безневинним жертвам цієї війни", - додав Синєгубов.