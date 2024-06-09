Аварійну ділянку метрополітену між станціями "Деміївська" і "Либідська" у Києві розібрали та почали зміцнювати бетоном прилеглий тунель. Скільки триватимуть ремонтні роботи наразі не може сказати ніхто. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив депутат Київради, голова постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Андрій Вітренко.

"У строки не вклалися, як ми прогнозували ще в грудні 2023 року. Такі складні роботи мають проводити, що принаймні 9 місяців має йти цей ремонт. Що відбувається станом на сьогодні. Там повністю розібрали цей аварійний тунель, зараз укріплюють стіни і навколо все рідким бетоном заливають.

Коли і що буде там відремонтовано і коли це закінчиться - не може дати відповідь на це ніхто. Ані директор Департаменту, ані будь-то з керівників міста, ані підрядна організація. Там дуже складна інженерна конструкція і я сподіваюсь, що вони встигнуть до кінця цього року, але прогнози невтішні", - заявив Андрій Вітренко.