Коли завершиться ремонту "синьої" гілки метро у Києві: у Київраді дали невтішну відповідь (відео) [ Редагувати ]
Аварійну ділянку метрополітену між станціями "Деміївська" і "Либідська" у Києві розібрали та почали зміцнювати бетоном прилеглий тунель. Скільки триватимуть ремонтні роботи наразі не може сказати ніхто. Про це в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" повідомив депутат Київради, голова постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Андрій Вітренко.
"У строки не вклалися, як ми прогнозували ще в грудні 2023 року. Такі складні роботи мають проводити, що принаймні 9 місяців має йти цей ремонт. Що відбувається станом на сьогодні. Там повністю розібрали цей аварійний тунель, зараз укріплюють стіни і навколо все рідким бетоном заливають.
Коли і що буде там відремонтовано і коли це закінчиться - не може дати відповідь на це ніхто. Ані директор Департаменту, ані будь-то з керівників міста, ані підрядна організація. Там дуже складна інженерна конструкція і я сподіваюсь, що вони встигнуть до кінця цього року, але прогнози невтішні", - заявив Андрій Вітренко.
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