Втрати рф: Генштаб оновив дані [ Редагувати ]
Втрати росії у війні в Україні на ранок суботи, 25 листопада, досягли 860 окупантів, при цьому загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 323 760 військових. Також Збройні Сили України знищили одну крилату ракету.
Про це повідомляється у Telegram-каналі Генерального штабу Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника на 25 листопада 2023 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 323 760 (+860) осіб ліквідовано;
- танків – 5502 (+6) од.;
- бойових броньованих машин – 10 263 (+7) од.;
- артилерійських систем – 7851 (+18) од.;
- РСЗВ - 905 (+1) од.;
- засоби ППО – 596 (+1) од.;
- літаків – 323 од.;
- вертольотів – 324 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5808 (+8) од.;
- крилаті ракети – 1565 (+1) од.;
- кораблі/катери - 22 од.;
- підводні човни – 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 10259 (+29) од.;
- спеціальна техніка - 1112 (+4) од.
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ChatGPT
Втрати Росії у війні в Україні на ранок суботи, 25 листопада, досягли 860 окупантів, при цьому загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 323 760 військових. Також Збройні Сили України знищили одну крилату ракету.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал Генерального штабу Збройних сил України.
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