На ранок вівторка, 28 листопада, втрати росії у війні в Україні склали 860 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 326 440 військових. Крім того, Збройні Сили України знищили три танки та три бронетранспортери.

Про це свідчать дані Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 28.11.23 орієнтовно склали:

особового складу – близько 326 440 (+860) осіб ліквідовано;

танків – 5523 (+3) од.;

бойових броньованих машин – 10 285 (+3) од.;

артилерійських систем – 7876 (+1) од.;

РСЗВ - 907 од.;

засоби ППО – 597 од.;

літаків – 323 од.;

вертольотів – 324 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5905 од.;

крилаті ракети – 1565 од.;

кораблі/катери - 22 од.;

підводні човни – 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 10 302 (+3) од.;

спеціальна техніка - 1113 од.

Раніше Сергій Цехоцький розповів, яка нині ситуація навколо Авдіївки. Чи ведуться там зараз штурму і на скільки вони інтенсивні.