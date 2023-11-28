Втрати рф: Генштаб оновив дані [ Редагувати ]
На ранок вівторка, 28 листопада, втрати росії у війні в Україні склали 860 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 326 440 військових. Крім того, Збройні Сили України знищили три танки та три бронетранспортери.
Про це свідчать дані Генерального штабу ЗСУ.
- особового складу – близько 326 440 (+860) осіб ліквідовано;
- танків – 5523 (+3) од.;
- бойових броньованих машин – 10 285 (+3) од.;
- артилерійських систем – 7876 (+1) од.;
- РСЗВ - 907 од.;
- засоби ППО – 597 од.;
- літаків – 323 од.;
- вертольотів – 324 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5905 од.;
- крилаті ракети – 1565 од.;
- кораблі/катери - 22 од.;
- підводні човни – 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10 302 (+3) од.;
- спеціальна техніка - 1113 од.
Раніше Сергій Цехоцький розповів, яка нині ситуація навколо Авдіївки. Чи ведуться там зараз штурму і на скільки вони інтенсивні.
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