Втрати рф: Генштаб оновив дані [ Редагувати ]
За останню добу, 1 грудня, українські військові успішно припинили діяльність 1070 російських терористів. Зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, кількість втрат серед російського військового персоналу становить близько 331 110 осіб.
Про це повідомляється на Facebook-сторінці Генерального штабу Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.11.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 331 110 (+1070) осіб ліквідовано;
- танків - 5571 (+7) од.;
- бойових броньованих машин - 10385 (+13) од.;
- артилерійських систем - 7941 (+10) од.;
- РСЗВ - 913 (+1) од.;
- засоби ППО - 602 (+0) од.;
- літаків - 323 (+0) од.;
- гелікоптерів - 324 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5994 (+18) од.;
- крилаті ракети - 1568 (+1) од.;
- кораблі/катери - 22 (+0) од.;
- підводні човни - 1 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 10410 (+11) од.;
- спеціальна техніка - 1138 (+1) од.
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