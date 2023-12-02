За останню добу, 1 грудня, українські військові успішно припинили діяльність 1070 російських терористів. Зазначається, що від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, кількість втрат серед російського військового персоналу становить близько 331 110 осіб.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Генерального штабу Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.11.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько 331 110 (+1070) осіб ліквідовано;

танків - 5571 (+7) од.;

бойових броньованих машин - 10385 (+13) од.;

артилерійських систем - 7941 (+10) од.;

РСЗВ - 913 (+1) од.;

засоби ППО - 602 (+0) од.;

літаків - 323 (+0) од.;

гелікоптерів - 324 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 5994 (+18) од.;

крилаті ракети - 1568 (+1) од.;

кораблі/катери - 22 (+0) од.;

підводні човни - 1 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 10410 (+11) од.;

спеціальна техніка - 1138 (+1) од.