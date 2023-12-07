Втрати рф: Генштаб оновив дані [ Редагувати ]
Станом на ранок четверга, 7 грудня, втрати росії у війні в Україні склали 1120 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 336 230 військових. Про це повідомляється у Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Крім того, ЗСУ знищили 18 танків, 26 ББМ та 21 артсистему.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.12.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 336 230 (+1120) осіб ліквідовано;
- танків - 5618 (+18) од;
- бойових броньованих машин - 10482 (+26) од.;
- артилерійських систем - 8045 (+21) од.;
- РСЗВ - 919 од.;
- засоби ППО - 605 од;
- літаків - 324 од.;
- гелікоптери - 324 од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6116 (+33) од.;
- крилаті ракети - 1571 (+1) од;
- кораблі/катери - 22 од.;
- підводні човни - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 10561 (+29) од.;
- спеціальна техніка - 1156 (+3) од.
Нагадаємо, що сили ППО збили три "Шахеди" на Миколаївщині.
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