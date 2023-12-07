Станом на ранок четверга, 7 грудня, втрати росії у війні в Україні склали 1120 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 336 230 військових. Про це повідомляється у Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Крім того, ЗСУ знищили 18 танків, 26 ББМ та 21 артсистему.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.12.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько 336 230 (+1120) осіб ліквідовано;

танків - 5618 (+18) од;

бойових броньованих машин - 10482 (+26) од.;

артилерійських систем - 8045 (+21) од.;

РСЗВ - 919 од.;

засоби ППО - 605 од;

літаків - 324 од.;

гелікоптери - 324 од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6116 (+33) од.;

крилаті ракети - 1571 (+1) од;

кораблі/катери - 22 од.;

підводні човни - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 10561 (+29) од.;

спеціальна техніка - 1156 (+3) од.

Нагадаємо, що сили ППО збили три "Шахеди" на Миколаївщині.