Жінок запрошують до школи пілотування. У Черкасах курс керування дронами вже проходять перші студентки. Спочатку - теорія, далі - робота на симуляторах, і зрештою - практика на справжніх дронах. Найкращі учениці, за бажанням, зможуть стати інструкторками. На заняттях побувала і наша знімальна група.

Намагаюсь пройти коло на швидкість.

Це початок заняття у школі пілотування. Керувати безпілотниками учениці спершу пробують на симуляторах, а вже потім намагаються приручити мініверсію реального дрона.

Лідія навчається вже місяць. Заняття відвідує по кілька разів на тиждень.

Лідія, учениця школи пілотування:

Я сама визначаю, скільки часу я на це витрачаю, залежить від того, наскільки швидко потрібно навчитись та наскільки є бажання цьому вчитись, в мене є бажання не тільки пілотувати, а потім якось їх збирати.

Про набір до школи пілотування Лідія дізналася із соцмереж. Організатори вирішили створити жіночу групу, бо помітили, що звичайний курс відвідує мало жінок.

Ігор Барабаш, інструктор:

Навчитись може кожен і боятись нема чому, гендеру в цьому я теж не бачу, останнім часом дівчата переважають чоловіків в плані технічних пілотувань і навичок.

Після польотів на маленьких дронах дівчата тренуються на бойових "пташках" у великих приміщеннях та на відкритому просторі.

Ігор Барабаш, інструктор:

Дрони в нас 5-дюймові, тренувальні, і ось є семидюймовий бойовий, повнорозмірний, до якого приєднується бойовий запас.

Ольга навчається вже два місяці. Дрон під її керуванням робить віртуозні піруети.

Ольга, учениця школи пілотування:

У мене спочатку - та ні, я не зможу навіть на симуляторі піднятись. Думала, що все. Я не для цього. Це взагалі не туди. Це набагато складніше, ніж на авто, бо на авто ти в одній площині, а тут він нахиляється ще й в різні сторони, і досить тяжко ним керувати.

У школі пілотування готують новий кадровий резерв цивільних та військових пілотів.

Іван Подолян, засновник школи пілотування:

Навчання відкриває декілька шляхів розвитку - можна ставати бойовим пілотом, можна розвиватись в цьому, як в хобі, як в спорті для цивільних, можна рухатись в бік інструкторства, можна рухатись в бік інженерії, і ми даємо цей шлях також.

Долучитися до навчання може кожен охочий.