У Черкасах жінки проходять курс керування дронами [ Редагувати ]
Жінок запрошують до школи пілотування. У Черкасах курс керування дронами вже проходять перші студентки. Спочатку - теорія, далі - робота на симуляторах, і зрештою - практика на справжніх дронах. Найкращі учениці, за бажанням, зможуть стати інструкторками. На заняттях побувала і наша знімальна група.
Намагаюсь пройти коло на швидкість.
Це початок заняття у школі пілотування. Керувати безпілотниками учениці спершу пробують на симуляторах, а вже потім намагаються приручити мініверсію реального дрона.
Лідія навчається вже місяць. Заняття відвідує по кілька разів на тиждень.
Лідія, учениця школи пілотування:
Я сама визначаю, скільки часу я на це витрачаю, залежить від того, наскільки швидко потрібно навчитись та наскільки є бажання цьому вчитись, в мене є бажання не тільки пілотувати, а потім якось їх збирати.
Про набір до школи пілотування Лідія дізналася із соцмереж. Організатори вирішили створити жіночу групу, бо помітили, що звичайний курс відвідує мало жінок.
Ігор Барабаш, інструктор:
Навчитись може кожен і боятись нема чому, гендеру в цьому я теж не бачу, останнім часом дівчата переважають чоловіків в плані технічних пілотувань і навичок.
Після польотів на маленьких дронах дівчата тренуються на бойових "пташках" у великих приміщеннях та на відкритому просторі.
Ігор Барабаш, інструктор:
Дрони в нас 5-дюймові, тренувальні, і ось є семидюймовий бойовий, повнорозмірний, до якого приєднується бойовий запас.
Ольга навчається вже два місяці. Дрон під її керуванням робить віртуозні піруети.
Ольга, учениця школи пілотування:
У мене спочатку - та ні, я не зможу навіть на симуляторі піднятись. Думала, що все. Я не для цього. Це взагалі не туди. Це набагато складніше, ніж на авто, бо на авто ти в одній площині, а тут він нахиляється ще й в різні сторони, і досить тяжко ним керувати.
У школі пілотування готують новий кадровий резерв цивільних та військових пілотів.
Іван Подолян, засновник школи пілотування:
Навчання відкриває декілька шляхів розвитку - можна ставати бойовим пілотом, можна розвиватись в цьому, як в хобі, як в спорті для цивільних, можна рухатись в бік інструкторства, можна рухатись в бік інженерії, і ми даємо цей шлях також.
Долучитися до навчання може кожен охочий.
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