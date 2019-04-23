Вибори-2019: Порошенко зміг виграти тільки на Львівщині та за кордоном [ Редактировать ]
У Центрвиборчкомі залишилося опрацювати лише одна сота відсотка електронних протоколів. Володимир Зеленський переміг майже в усіх областях із загальним результатом понад 73 відсотки.
Чинний президент - Петро Порошенко - здобув більшість на Львівщині та закордонному виборчому окрузі. Його результат майже 24 з половиною відсотки.
Офіційні результати ЦВК має оприлюднити до першого травня. Після цього - нардепи призначать дату інавгурації.
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