У Центрвиборчкомі залишилося опрацювати лише одна сота відсотка електронних протоколів. Володимир Зеленський переміг майже в усіх областях із загальним результатом понад 73 відсотки.

Чинний президент - Петро Порошенко - здобув більшість на Львівщині та закордонному виборчому окрузі. Його результат майже 24 з половиною відсотки.

Офіційні результати ЦВК має оприлюднити до першого травня. Після цього - нардепи призначать дату інавгурації.