Уровень государственного долга Украины к ВВП планируют снизить до 49% к концу 2020 года. Об этом заявила глава Министерства финансов Оксана Маркарова, передает пресс-служба ведомства.

"Мы уверенно идем к целям, заложенным в среднесрочной Стратегии управления госдолгом, и до конца 2020 года рассчитываем достичь отметки 49%. Это один из показательных результатов ответственной бюджетной политики и успешных структурных реформ", - подчеркнула Маркарова.

"Мы смогли снизить долю государственного долга с 80,9% ВВП в 2016 году до 60,9% в 2018, - добавила министр.

Ранее сообщалось, что в Украине выросла средняя пенсия, а также что в НБУ назвали причину сокращения выплат.