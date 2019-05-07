Госдолг Украины: Маркарова озвучила прогноз [ Редактировать ]
Уровень государственного долга Украины к ВВП планируют снизить до 49% к концу 2020 года. Об этом заявила глава Министерства финансов Оксана Маркарова, передает пресс-служба ведомства.
"Мы уверенно идем к целям, заложенным в среднесрочной Стратегии управления госдолгом, и до конца 2020 года рассчитываем достичь отметки 49%. Это один из показательных результатов ответственной бюджетной политики и успешных структурных реформ", - подчеркнула Маркарова.
"Мы смогли снизить долю государственного долга с 80,9% ВВП в 2016 году до 60,9% в 2018, - добавила министр.
Ранее сообщалось, что в Украине выросла средняя пенсия, а также что в НБУ назвали причину сокращения выплат.
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