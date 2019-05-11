В Ривне люди остались без электричества [ Редактировать ]
В центральной части Ривне утром в субботу, 11 мая, пропало энергоснабжения из-за аварийного отключения сети. Об этом сообщает пресс-служба Ровнооблэнерго в Facebook.
"В 10:30 произошло аварийное отключение электроэнергии в центральной части Ровно, на улицах Князя Владимира, Млиновской. Отключение произошло в сети 10 кВ на подстанции 330 Ровно Ровенских магистральных электросетей, на ул. Млиновской", - говорится в сообщении.
Отмечается, что прекращение электроснабжения в центральную часть Ровно привело к возникновению многочисленных пробок.
Устранение неполадок продолжается.
Раньше сообщалось о том, что под Херсоном начальника РЭС взяли в заложники.
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