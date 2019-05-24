Український політв'язень оголосив голодування [ Редактировать ]
Український політв'язень Станіслав Клих оголосив голодування. Про це його мати повідомила російській право захисниці Тетяні Щур. Терпіти приниження, жахливі умови утримання, холод у камері та гидку їжу більше несила, - пояснила жінка. Тому бранець наважився на такий протест, це символ заклику про допомогу до нового президента України.
Нагадаю, Станіслава Клиха російські силовики незаконно затримали у 14 році й звинуватили в участі у бойових діях проти військ федерації під час чеченської війни 94-95 років. Чоловіка засудили до 20 років. Нині українець перебуває у в'язниці Верхньоуральска Челябінської області. Клих неодноразово заявляв, що його катували і внутрішньовенно вводили психотропи.
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