На новому пішохідному мосту у Києві пошкоджено захисну скло-плівку. Основа гартоване скло не постраждало. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко на своїй сторінці у "Фейсбуці".

І додав - зіпсовані елементи замінять протягом доби. Щодо причин пошкодження, то за словами мера, це міг бути акт вандалізму. Він припустив, що міст обстріляли знизу, внаслідок чого скло і тріснуло.

Міський голова також звернувся до правоохоронних органів, щоб ті з'ясували причини інциденту. Наразі для громадян перекрили всі ділянки зі склопакетами.