Гелікоптер Збройних сил України розбився на Рівненщині. Сталося це напередодні близько опівночі. За кілька кілометрів від населеного пункту в лісі. "Мі-8" належав 16 окремій бригаді армійської авіації "Броди". Над Рівненщиною здійснював навчальний політ. Із чотирьох членів екіпажу не вижив ніхто.

Наші журналісти побували на місці катастрофи.

Мі-8 розбився поблизу села Сестрятин на Рівненщині. Бойовий вертоліт впав у лісі. За кілометр від того місця від самого ранку стоять блокпости військових. Проїжджати дозволяють лише спецтехніці та спецслужбам.

"Ми нікого не пропускаєм. На даний час ідуть слідчі дії", - повідомив Юрій Штангрет, військовослужбовець ЗСУ.

До місця трагедії не пропускають навіть родичів. Батько одного із загиблих приїхав і просив дозволу забрати тіло сина.

"Сказали, що там пишеться під камеру там ідуть слідчі дії. Тіла останки будуть везти в морг. Тобі їх можна буде. А зараз не можна".

"Вчора тільки пролітав над хатою і сказав завтра приїде".

Від місця трагедії до найближчих хат близько кілометра. Селяни кажуть: до авіації звикли. Літали вертольоти і вчора пізно ввечері.

"Я бачив два вертольоти летіли в парі десь пів одинадцятої. Вечорам, да, пролітали, висота була невисока", - розповів Василь Гуменюк, житель села Барани.

Після падіння вертоліт спалахнув. Його гасили впродовж години. Бойова машина вигоріла вщент. А уламки розлетілися на сотні метрів. З екіпажу не вижив ніхто.

Загинули полковник Ігор Мазепа, старший лейтенант Владислав Попенко, капітан Василь Романюк і лейтенант Павло Дацюк.

Над Рівненщиною вертоліт здійснював навчальний політ. Це був "Мі-8", із 16 окремої авіаційної бригади сухопутних військ України. Частина дислокується у місті Броди. Обставини трагедії вивчатиме Державне бюро розслідувань.

"Це були польоти згідно плану бойової підготовки. Машина була після капітального ремонту. Екіпаж періодично виходить на зв'язок з командиром польотів. За певний час зв'язок перервався і поруч знаходився інший борт, який побачив місце падіння. Передали координати керівнику", - повідомив Михайло Шур, заступник командира 16 бригади армійської авіації.

"Слідством розглядається декілька версій: в тому числі і технічна несправність, неякісне пальне, неякісна підготовка до проведення польотів. всі ці версії опрацьовуються", - зазначив Юрій Табака, начальник управління військової прокуратури Західного регіону.

Через загибель військовослужбовців 30 травня на Львівщині оголосили Днем жалоби. Президент Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих, а також доручив начальнику Генштабу взяти під особистий контроль розслідування катастрофи.

Міноборони за дорученням прем'єра має надати матеріальну допомогу сім'ям загиблих. Польоти після аварії нині заборонені.

У військовій частині у Бродах, де служили авіатори, готуються до прощання з колегами, які загинули у мирному небі.