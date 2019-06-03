В Вашингтоне возле Белого дома произошла перестрелка [ Редактировать ]
Сотрудники Секретной службы США открыли огонь по мужчине, пытавшегося проникнуть на оцепленную территорию возле Белого дома в Вашингтоне, сообщает Xinhua.
"В воскресенье вечером возле Белого дома был обезврежен мужчина после того, как агенты Секретной службы США открыли по нему огонь", - говорится в сообщении.
Мужчина зашел на территорию изолированной зоны к северу от Белого дома вскоре после того, как президент США Дональд Трамп покинул южную лужайку, чтобы отправиться с государственным визитом в Великобританию.
Как отмечает издание, сотрудники Секретной службы обратились к мужчине с устным предупреждением. Его состояние в настоящий момент не известно.
Раньше сообщалось о том, что Boeing выявила дефектные детали у 312 самолетов. А также США поставили ультиматум Европе.
по теме
Boeing выявила дефектные детали у 312 самолетов
Компания Boeing выявила дефекты деталей предкрылков у 312 самолетов
США намерены передать Украине летальное оружие
Волкер заявил, что США готовы передать Украине летальное вооружение
США изучат возможность непризнания выданных жителям ОРДЛО паспортов РФ - Волкер
Волкер заявляет, что США изучат возможность принятия решения о непризнании российских паспортов
Сенат США одобрил резолюцию по Украине
В Сенате США утверждена к одобрению резолюция, посвященная 5-й годовщине Революции Гидности