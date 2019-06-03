Сотрудники Секретной службы США открыли огонь по мужчине, пытавшегося проникнуть на оцепленную территорию возле Белого дома в Вашингтоне, сообщает Xinhua.

"В воскресенье вечером возле Белого дома был обезврежен мужчина после того, как агенты Секретной службы США открыли по нему огонь", - говорится в сообщении.

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Мужчина зашел на территорию изолированной зоны к северу от Белого дома вскоре после того, как президент США Дональд Трамп покинул южную лужайку, чтобы отправиться с государственным визитом в Великобританию.

Как отмечает издание, сотрудники Секретной службы обратились к мужчине с устным предупреждением. Его состояние в настоящий момент не известно.

Раньше сообщалось о том, что Boeing выявила дефектные детали у 312 самолетов. А также США поставили ультиматум Европе.