Соединенные Штаты Америки поставили ультиматум Европейскому Союзу, чтобы он внес изменения в курс своей оборонной политики, которая должна быть тесно связана с интересами Вашингтона. Об этом сообщает El Pais.

По информации издания, США требуют, чтобы их компании имели право на участие в европейских проектах, связанных с вооружением. С этим не согласны в Брюсселе, так как это может привести к тому, что они "окажутся в ловушке американских нормативов по экспорту военного материала".

Издание отмечает, что напряженность смогла достичь такого уровня, что администрация американского президента предупредила ЕС, что он рискует остаться один перед угрозами со стороны РФ, если продолжит продвижение своего плана.

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Свою позицию США озвучили во время визита в Вашингтон представителей европейского комитета по политике и безопасности, которые прибыли для переговоров с чиновниками администрации Трампа. Встреча должна была сблизить позиции по вопросу нормативов будущего европейского фонда обороны и проектов по вооружению программы Постоянного структурированного военного партнерства.

Также в Вашингтоне считают, что нормы ЕС слишком ограниченные и будут препятствовать участию их компаний в разработке вооружений в Европе.

В ходе встречи Евросоюзу был поставлен ультиматум, чтобы они изменили одобренные нормы. США заявили, что военные планы ЕС могут привезти к тому, что оружейные индустрии двух сторон не смогут работать вместе.

Раньше сообщалось о том, что Евросоюз готов выделить Украине полмиллиарда евро. А также Украина может получить транш МВФ этим летом.