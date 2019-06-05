Европейский Союз продлит санкции против России на полгода 20 июня. Об этом написал брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.

По его словам, будут продлены санкции из-за оккупации Россией Крыма. Он добавил, что подвижки относительно расширения списка санкций из-за выдачи российских паспортов на Донбассе медленные.

"Экономические санкции ЕС в отношении России должны быть продлены Советом ЕС 20 июня на шесть месяцев. Ожидается, что обсуждать будут мало, или вообще не будут. Тем не менее, подвижки относительно добавления в список санкций большего количества людей из-за выдачи российских паспортов на Донбассе медленные", - написал он.

Напомним, что Владимир Зеленский призвал США ужесточить санкции против России.