В ЕС продлят санкции против России: названа дата [ Редактировать ]
Европейский Союз продлит санкции против России на полгода 20 июня. Об этом написал брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter.
По его словам, будут продлены санкции из-за оккупации Россией Крыма. Он добавил, что подвижки относительно расширения списка санкций из-за выдачи российских паспортов на Донбассе медленные.
"Экономические санкции ЕС в отношении России должны быть продлены Советом ЕС 20 июня на шесть месяцев. Ожидается, что обсуждать будут мало, или вообще не будут. Тем не менее, подвижки относительно добавления в список санкций большего количества людей из-за выдачи российских паспортов на Донбассе медленные", - написал он.
Напомним, что Владимир Зеленский призвал США ужесточить санкции против России.
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