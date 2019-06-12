НБУ отозвал лицензию на перевод денег в национальной валюте [ Редактировать ]
Во вторник, 11 июня, НБУ отозвал лицензию на перевод денег в национальной валюте без открытия счетов в ООО "Центр интернет платежей". Об этом говорится на сайте НБУ.
"Решение принято учитывая прекращение предоставления услуг по переводу средств более чем на 180 календарных дней и невозобноявлении такой деятельности в течение 90 календарных дней со дня уведомления об этом НБУ в соответствии с положением о порядке выдачи лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов, утвержденного постановлением правления НБУ от 17 августа 2017 года №80", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в НБУ рассказали о планах на новую программу МВФ.
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