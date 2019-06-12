На Закарпатті оголосили день жалоби [ Редактировать ]
На Закарпатті оголосили день жалоби, а місцеві правоохоронці розслідують обставини загибелі п'ятьох жителів області. Троє загинули в дорожній пригоді, коли вантажівка зарвалася з гірської дороги та впала в річку Пригудин неподалік села Тарасівка Тячівського району. Річкова вода стала причиною загибелі ще двох людей працівників місцевого лісгоспу. Їх змило кількаметровою хвилею води й бруду, що прокотилася річкою через сильні опади в горах.
"Перше повідомлення про виявлення тіла в річці Терешув надійшло о 17.45. Ще через годину у 18.45 надійшло ще одне повідомлення про виявлення двох тіл вантажівка знаходилася на значній відстані десть близько в трьох км від того місця дек знайшли тіла людей", - говорить Федір Філіп, начальник відділу агітаційно-пропагандистської роботи ДСНС у Закарпатській області.
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